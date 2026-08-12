SINAIRT1418

Detaily kódu BIC/Swift banky SINA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SINA BANK

Adresa pobočky

SAHEL

Kód pobočky

SINAIRT1418

Název banky

SINA BANK

Město

KISH ISLAND

SINAIRT1418

Banka SINA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SINA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SINA BANK.

Pobočky SINA BANK

SINAIRT1418

SAHEL, KISH ISLAND, 1587998411

SINAIRT1XXX

MOTAHARI 187, TEHRAN, 1588864571

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.