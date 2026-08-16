SIIKRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL

Adresa pobočky

KARLA MARKSA UL. 5

Kód pobočky

SIIKRU21XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL

Město

ULYANOVSK

SIIKRU21XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY SIMBIRSK-UGOL

SIIKRU21XXX

KARLA MARKSA UL. 5, ULYANOVSK, 432063

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.