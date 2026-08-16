SIFMRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY

Adresa pobočky

KHOROSHEVSKOYE SHOSSE 32A

Kód pobočky

SIFMRUM1XXX

Název banky

SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY

Město

MOSCOW

SIFMRUM1XXX

Banka SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY.

Pobočky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY

SIFMRUM1XXX

KHOROSHEVSKOYE SHOSSE 32A, MOSCOW, 130104

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.