SIFMRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY
Detaily kódu Swift
SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY
KHOROSHEVSKOYE SHOSSE 32A
SIFMRUM1XXX
SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY
MOSCOW
Banka SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY.
Pobočky SOLID INVESTMENT AND FINANCIAL COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.