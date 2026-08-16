SHRQSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK AL-SHARQ S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK AL-SHARQ S.A.

Adresa pobočky

FLOOR 11, BNK AL-SHARQ BLDG BSD

Kód pobočky

SHRQSYDAXXX

Název banky

BANK AL-SHARQ S.A.

Město

DAMASCUS

SHRQSYDAXXX

Banka BANK AL-SHARQ S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK AL-SHARQ S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK AL-SHARQ S.A..

Pobočky BANK AL-SHARQ S.A.

SHRQSYDAXXX

FLOOR 11, BNK AL-SHARQ BLDG BSD, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.