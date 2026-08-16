SGJBJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE

Adresa pobočky

KING ABDULLA

Kód pobočky

SGJBJOA1XXX

Název banky

SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE

Město

AMMAN

SGJBJOA1XXX

Banka SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE.

Pobočky SOCIETE GENERALE JORDAN - BROKERAGE

SGJBJOA1XXX

KING ABDULLA, AMMAN, 11821

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.