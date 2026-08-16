SGBSSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SYRIA GULF BANK, S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SYRIA GULF BANK, S.A.

Adresa pobočky

AMERICAN CULTURAL CENTER BUILDING

Kód pobočky

SGBSSYDAXXX

Název banky

SYRIA GULF BANK, S.A.

Město

DAMASCUS

SGBSSYDAXXX

Banka SYRIA GULF BANK, S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SYRIA GULF BANK, S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky SYRIA GULF BANK, S.A..

Pobočky SYRIA GULF BANK, S.A.

SGBSSYDAXXX

AMERICAN CULTURAL CENTER BUILDING, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.