SGAZRU22UHT

Detaily kódu BIC/Swift banky 'BANK SGB' JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'BANK SGB' JSC

Adresa pobočky

LENINA PR. 26B

Kód pobočky

SGAZRU22UHT

Název banky

'BANK SGB' JSC

Město

UKHTA

SGAZRU22UHT

Banka 'BANK SGB' JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'BANK SGB' JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'BANK SGB' JSC.

Pobočky 'BANK SGB' JSC

SGAZRU22ARK

NOVGORODSKIJ PROSPEKT 91, ARKHANGELSK, 163061

SGAZRU22CHE

NABEREZHAYA UL. 39A, CHEREPOVETS, 162622

SGAZRU22GRY

LENINA PROSPEKT 85, GRYAZOVETS, 162000

SGAZRU22IVA

KARLA MARKSA UL. 34, IVANOVO, 153002

SGAZRU22KOT

KEDROVA UL. 10, KOTLAS, 165300

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.