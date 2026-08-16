SFRNRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

LEONTIEF LANE 2A, P.2

Kód pobočky

SFRNRUM1XXX

Název banky

COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)

Město

MOSCOW

SFRNRUM1XXX

Banka COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)

SFRNRUM1XXX

LEONTIEF LANE 2A, P.2, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.