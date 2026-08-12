SEPBIRT1012

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SEPAH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK SEPAH

Adresa pobočky

IMAM KHOMEINI ST

Kód pobočky

SEPBIRT1012

Název banky

BANK SEPAH

Město

RASHT

SEPBIRT1012

Banka BANK SEPAH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK SEPAH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SEPAH.

Pobočky BANK SEPAH

SEPBIRT1001

TEHRAN

SEPBIRT1002

TEHRAN

SEPBIRT1004

TEHRAN

SEPBIRT1005

ARAK

SEPBIRT1006

ISFAHAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.