SENRRU31XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SEVERNY NARODNY BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SEVERNY NARODNY BANK

Adresa pobočky

PERVOMAYSKAYA UL. 68

Kód pobočky

SENRRU31XXX

Název banky

SEVERNY NARODNY BANK

Město

SYKTYVKAR

SENRRU31XXX

Banka SEVERNY NARODNY BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SEVERNY NARODNY BANK

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Pobočky SEVERNY NARODNY BANK

SENRRU31XXX

PERVOMAYSKAYA UL. 68, SYKTYVKAR, 167000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.