SENBTM22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SENAGAT BANK JSCB

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SENAGAT BANK JSCB

Adresa pobočky

CHANDIBIL AVENUE, 129

Kód pobočky

SENBTM22XXX

Název banky

SENAGAT BANK JSCB

Město

ASHKHABAD

SENBTM22XXX

Banka SENAGAT BANK JSCB není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SENAGAT BANK JSCB

Najděte kódy Swift různých poboček banky SENAGAT BANK JSCB.

Pobočky SENAGAT BANK JSCB

SENBTM22XXX

CHANDIBIL AVENUE, 129, ASHKHABAD, 744096

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.