SECTRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY

Adresa pobočky

BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PER. 1

Kód pobočky

SECTRUM1XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY

Město

MOSCOW

SECTRUM1XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY

SECTRUM1940

MOSCOW

SECTRUM1941

MOSCOW

SECTRUM1990

KALUGA

SECTRUM19E0

MOSCOW

SECTRUM1XXX

BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PER. 1, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.