SECTRUM1940
Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY
Detaily kódu Swift
LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY
SECTRUM1940
LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY
MOSCOW
Banka LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY.
Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY
SECTRUM1940
MOSCOW
SECTRUM1941
MOSCOW
SECTRUM1990
KALUGA
SECTRUM19E0
MOSCOW
SECTRUM1XXX
BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PER. 1, MOSCOW, 125009
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.