SECTJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.
Detaily kódu Swift
SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.
EMMAR TOWER
SECTJOA1XXX
SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.
AMMAN
Banka SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD..
Pobočky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.