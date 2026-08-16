SECTJOA1770

Detaily kódu BIC/Swift banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.

Adresa pobočky

EMMAR TOWER

Kód pobočky

SECTJOA1770

Název banky

SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.

Město

AMMAN

SECTJOA1770

Banka SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD..

Pobočky SAMSUNG ELECTRONICS LEVANT JORDAN CO. LTD.

SECTJOA1770

EMMAR TOWER, AMMAN, 11195

SECTJOA1XXX

EMMAR TOWER, AMMAN, 11195

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.