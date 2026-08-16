SCLIZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SCOTFIN LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SCOTFIN LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 10, ZB HOUSE

Kód pobočky

SCLIZWH1XXX

Název banky

SCOTFIN LIMITED

Město

HARARE

SCLIZWH1XXX

Banka SCOTFIN LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SCOTFIN LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky SCOTFIN LIMITED.

Pobočky SCOTFIN LIMITED

SCLIZWH102B

OLD MUTUAL CENTER, BULAWAYO

SCLIZWH102C

CHINHOYI

SCLIZWH102G

GWERU

SCLIZWH102M

MUTARE

SCLIZWH1XXX

FLOOR 10, ZB HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.