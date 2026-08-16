SCBGRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE

Adresa pobočky

MALAYA POKROVSKAYA STREET 7

Kód pobočky

SCBGRU21XXX

Název banky

NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE

Město

NIZHNIY NOVGOROD

SCBGRU21XXX

Banka NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE

Najděte kódy Swift různých poboček banky NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE.

Pobočky NIZHNY NOVGOROD SOCIAL COMMERCIAL BANK GUARANTEE

SCBGRU21XXX

MALAYA POKROVSKAYA STREET 7, NIZHNIY NOVGOROD, 603000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.