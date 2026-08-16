SBSWSZMBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SBS BANK ESWATINI

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBS BANK ESWATINI

Adresa pobočky

SBS HOUSE

Kód pobočky

SBSWSZMBXXX

Název banky

SBS BANK ESWATINI

Město

MBABANE

SBSWSZMBXXX

Banka SBS BANK ESWATINI není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SBS BANK ESWATINI

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBS BANK ESWATINI.

Pobočky SBS BANK ESWATINI

SBSWSZMBXXX

SBS HOUSE, MBABANE, H100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.