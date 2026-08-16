SBFETM22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN

Adresa pobočky

GARASHSYZLYK AVE, 32

Kód pobočky

SBFETM22XXX

Název banky

STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN

Město

ASHKHABAD

SBFETM22XXX

Banka STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN.

Pobočky STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN

SBFETM22XXX

GARASHSYZLYK AVE, 32, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.