SAOARU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC FINSTAR BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC FINSTAR BANK

Adresa pobočky

CHERNIGOVSKAYA UL. 8 - ST

Kód pobočky

SAOARU2PXXX

Název banky

PJSC FINSTAR BANK

Město

ST. PETERSBURG

SAOARU2PXXX

Banka PJSC FINSTAR BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC FINSTAR BANK

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Pobočky PJSC FINSTAR BANK

SAOARU2PXXX

CHERNIGOVSKAYA UL. 8 - ST, ST. PETERSBURG, 196084

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.