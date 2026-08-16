SALEJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES

Adresa pobočky

SWIFIEH ST

Kód pobočky

SALEJOA1XXX

Název banky

SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES

Město

AMMAN

SALEJOA1XXX

Banka SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES

Najděte kódy Swift různých poboček banky SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES.

Pobočky SABAEK FOR FINANCIAL SERVICES

SALEJOA1XXX

SWIFIEH ST, AMMAN, 11194

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.