SAFTJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS
Detaily kódu Swift
SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS
ABDULLAH GHOSHEH
SAFTJOA1XXX
SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS
AMMAN
Banka SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS
Najděte kódy Swift různých poboček banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS.
Pobočky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.