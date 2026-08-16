SAFTJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Adresa pobočky

ABDULLAH GHOSHEH

Kód pobočky

SAFTJOA1XXX

Název banky

SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Město

AMMAN

SAFTJOA1XXX

Banka SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS.

Pobočky SANABEL ALKHAIR FOR FINANCIAL INVESTMENTS

SAFTJOA1XXX

ABDULLAH GHOSHEH, AMMAN, 11844

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.