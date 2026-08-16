SABRRUM3XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)

Adresa pobočky

ANDRONIEVSKAYA UL. 8 B

Kód pobočky

SABRRUM3XXX

Název banky

SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)

Město

MOSCOW

SABRRUM3XXX

Banka SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE).

Pobočky SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)

SABRRUM3XXX

ANDRONIEVSKAYA UL. 8 B, MOSCOW, 109544

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.