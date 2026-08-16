SABRRU8KBLG

Detaily kódu BIC/Swift banky SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE)

Adresa pobočky

ZEJSKAYA UL. 240

Kód pobočky

SABRRU8KBLG

Název banky

SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE)

Město

BLAGOVESHCHENSK

SABRRU8KBLG

Banka SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE).

Pobočky SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE)

SABRRU8KBLG

ZEJSKAYA UL. 240, BLAGOVESHCHENSK, 675000

SABRRU8KBRB

SHOLOM-ALEJHEMA UL. 16, BIROBIDZHAN, 679016

SABRRU8KVLD

SEMYONOVSKAYA UL. 22, VLADIVOSTOK, 690990

SABRRU8KXXX

BRESTSKAYA UL 4, KHABAROVSK, 680011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.