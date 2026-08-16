SABRRU66CHT

Detaily kódu BIC/Swift banky SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE)

Adresa pobočky

UL POLINY OSIPENKO 40

Kód pobočky

SABRRU66CHT

Název banky

SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE)

Město

CHITA

SABRRU66CHT

Banka SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE).

Pobočky SBERBANK (BAIKALSKY HEAD OFFICE)

SABRRU66CHT

UL POLINY OSIPENKO 40, CHITA, 672010

SABRRU66XXX

DEPUTATSKAY STREET 32, IRKUTSK, 664047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.