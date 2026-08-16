SABMSZM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SWAZILAND BEVERAGES LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SWAZILAND BEVERAGES LIMITED

Adresa pobočky

KING SOBHUZA II AVENUE

Kód pobočky

SABMSZM1XXX

Název banky

SWAZILAND BEVERAGES LIMITED

Město

MATSAPHA

SABMSZM1XXX

Banka SWAZILAND BEVERAGES LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SWAZILAND BEVERAGES LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky SWAZILAND BEVERAGES LIMITED.

Pobočky SWAZILAND BEVERAGES LIMITED

SABMSZM1XXX

KING SOBHUZA II AVENUE, MATSAPHA, M202

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.