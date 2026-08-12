SABCIRTH9SM
Detaily kódu BIC/Swift banky SAMAN BANK
Detaily kódu Swift
SAMAN BANK
SAJJAD BLV., CORNER OF SAJJAD
SABCIRTH9SM
SAMAN BANK
MASHHAD
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Kódy Swift banky SAMAN BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMAN BANK.
Pobočky SAMAN BANK
SABCIRTH8AF
AFRIGHA AVENUE NO. 29, TEHRAN, 1661734611
SABCIRTH8AG
PASDARAN AVE. BESIDE TWELFTH, TEHRAN, 1957913511
SABCIRTH8AI
NEXT TO WESTERN ARGHAVAN NEAR TO, TEHRAN, 1467766116
SABCIRTH8AJ
BEYHAGHI AVE 103, TEHRAN, 1515713111
SABCIRTH8AL
ENGHELAB 803, TEHRAN, 1591635856
SABCIRTH8AS
BEHZADI AVE., ASEF ST. 3, TEHRAN, 1987783334
SABCIRTH8AY
NILUFAR ALLEY, SEPAND ST. AQDASIYE, TEHRAN, 1957663673
SABCIRTH8AZ
AZARBAYJAN STREET 1076, TEHRAN, 1344654963
SABCIRTH8BA
VALI-ASR AVE., AFTER ACROSS, TEHRAN, 1966643513
SABCIRTH8BD
BOLVARDARYA 863, TEHRAN, 1466983581
SABCIRTH8BF
KARAJ ROAD, FATH HIGH WAY 238, TEHRAN, 1386114111
SABCIRTH8BH
CONJUNCTION.BEHESHTI ST, AFTER, TEHRAN, 1577955314
SABCIRTH8BM
METER BLV, SAADATABAD CORNER OF, TEHRAN, 1998685711
SABCIRTH8BZ
WEST KHORDAD AVE. 15, TEHRAN, 1114943361
SABCIRTH8CB
BETWEEN VALI-E-ASR/COLLEGE CROSS, TEHRAN, 1415883471
SABCIRTH8CD
TARKESHDOUZ ALLEY VALIASR AVE 3, TEHRAN, 1966643513
SABCIRTH8DS
AMAR CROSS,KABIRI ST 158, TEHRAN, 1935663711
SABCIRTH8DT
DOWLAT, BEFORE PASDARAN STR. 522, TEHRAN, 1945883614
SABCIRTH8EK
GOLHA COMMERCIAL COMPLEX, TEHRAN, 1378946351
SABCIRTH8EL
SHARIFIMANESH AVE. EASTERN MARYAM, TEHRAN, 1964965865
SABCIRTH8ET
KHODAJOU ALLEY, SOUTH EKHTIYARIYEH, TEHRAN, 1959984415
SABCIRTH8EV
KACHOUYI ALLEY CHAMRAN HIGHWAY 88, TEHRAN, 1661734611
SABCIRTH8FA
DR.FATEMI STR.BESIDE SIXTH STR, TEHRAN, 1661734611
SABCIRTH8FM
TERMINATE MEHRABAD AIRPORT 2, TEHRAN, 1387835351
SABCIRTH8FT
ST.,FALAK-E-AVAL-E-TEHRANPARS 148, TEHRAN, 1655814371
SABCIRTH8GI
GISHA, TEHRAN, 1447793559
SABCIRTH8GL
ON THE CORNER OF KHALIL POOR ALLEY, TEHRAN, 1949613711
SABCIRTH8HA
HOSSEINABAD SQ, SOUTH-EAST MOGHA, TEHRAN, 1957647711
SABCIRTH8HS
SHAHID BAKERI HIGHWAY, WEST, TEHRAN, 1483987581
SABCIRTH8IZ
IRAN ZAMIN AVE., PASAJ-E- 13 AND 14, TEHRAN, 1465613689
SABCIRTH8JA
JANNAT ABAD, CORNER OF EASTERN, TEHRAN, 1474717631
SABCIRTH8JJ
NEXT TO TARKESH DOOZ ALLEY, NEAR, TEHRAN, 1415883471
SABCIRTH8JM
JAMALEDDIN-E-ASADABADI ST CORNER, TEHRAN, 1431784941
SABCIRTH8JN
JOMHURI ST. ABUREYHAN CROSS 1064, TEHRAN, 1316793567
SABCIRTH8KJ
SEPAH SQ, JAHANSHAHR AVE, BESIDE, KARAJ, 3145633744
SABCIRTH8KZ
KARIMKHAN-E-ZAND ST. 42, TEHRAN, 1584851181
SABCIRTH8LA
ARIYA CROSS,WEST LAVASANI, TEHRAN, 1936946599
SABCIRTH8LZ
LALEH ZAR 461, TEHRAN, 1145953513
SABCIRTH8MD
MIRDAMAD AVE. AFTER MOTHER SQ. 118, TEHRAN, 1548944399
SABCIRTH8ME
EKBATAN AVE., JOMHURI ST. 14, TEHRAN, 1143686111
SABCIRTH8ML
MOLLASADRA ST. 95, TEHRAN, 1991716111
SABCIRTH8MN
AT THE FIRST OF KARAJ FREE WAY, TEHRAN, 1386115383
SABCIRTH8MO
TEHRAN
SABCIRTH8MR
MARZDARAN BLV 136, TEHRAN, 1446733575
SABCIRTH8MV
ALIAKBAR QASEMI ALLEY, MOLAVI AVE, TEHRAN, 1166818111
SABCIRTH8NA
DASTGERDI CROSS ZAFAR-AFRIQA AVE, TEHRAN, 1919945111
SABCIRTH8NB
SOUTH CORNER OF NOBOVAT SQ. 668, TEHRAN, 1648887311
SABCIRTH8NI
NIAVARAN ST, OPPOSITE BAHONAR PARK, TEHRAN, 1936793951
SABCIRTH8NK
KAREGAR E SHOMALI AV. 243, TEHRAN, 1414615791
SABCIRTH8NR
ALIREZA JAVIDI ALLEY, AMIRKABIR ST, TEHRAN, 1118657419
SABCIRTH8OL
YAGHUBI ST, DEHKADE OLYMPIC BLVD 2, TEHRAN, 1485964891
SABCIRTH8PA
PASDARAN AVE. BOOSTAN 6TH ACROSS, TEHRAN, 1946963591
SABCIRTH8PI
ADELI ST, PIROUZI AVE 567, TEHRAN, 1735838449
SABCIRTH8PR
AFTER POLE-ROOMIBRIDGE 1769, TEHRAN, 1914963888
SABCIRTH8PS
DR.BEHESHTI ST. VALIASR AVE, TEHRAN, 1983969411
SABCIRTH8QE
QEYTARIEH BLV, OPPOSIT QEYTARIEH, TEHRAN, 1938933614
SABCIRTH8RH
AMIRKABIR ST, AMIRKABIR SQ. 53, TEHRAN, 1494714441
SABCIRTH8SA
SADEGHIE
SABCIRTH8SD
NORTH WEST OF KAJ STR., ON THE, TEHRAN, 1998713831
SABCIRTH8SE
ENGHELAB AVE. BETWEEN VAL-E-ASR, TEHRAN, 1591635856
SABCIRTH8SH
SHAHRAK GHARB
SABCIRTH8SK
MELAT ST, BEFORE BAZAR JUNCTION 392, TEHRAN, 8816876435
SABCIRTH8SR
RAZI ZAKARIA, SHAHRE REY 206, TEHRAN, 1871837538
SABCIRTH8ST
DJOMHOURI AVE. AFTER 30TH TIR CN, TEHRAN, 1318915513
SABCIRTH8SV
SARV SQ., SAADAT ABAD 7, TEHRAN, 1998889161
SABCIRTH8TP
EASTERN ST, THIRD SQ. 3214, TEHRAN, 1655734753
SABCIRTH8VJ
14TH STREET- VELENJAK AVE 3, TEHRAN, 1985739363
SABCIRTH8VN
VALIASR AVE., VANAK SQ, TEHRAN, 1969943316
SABCIRTH8YF
BAZAR-EAST YAFT ABAD STREET, TEHRAN, 1361643531
SABCIRTH8ZF
ZAFAR AVE 128, TEHRAN, 1919943761
SABCIRTH8ZV
VALIASR SQ.BEFORE NASER ALLEY 1777, TEHRAN, 1594713416
SABCIRTH9AH
KIANPARS AVE, CHAMRAN ST. ACROSS, AHWAZ, 6155856885
SABCIRTH9AK
SHAHID RAJAEE AVE, ARAK, 3813988866
SABCIRTH9AM
HARAZ ROAD, AMOL, 4613146391
SABCIRTH9AR
SHEIKH SAFI AVE, ARDABIL, 5613753383
SABCIRTH9BL
VELAYAT SQ.IN FRONT OF BANK MELLI, BABOL, 4713657745
SABCIRTH9BR
FORUDGAH ST, IMAM KHOMEINI SQ 37, BUSHEHR, 7516758859
SABCIRTH9BS
BORJE NILOUFAR BOULEVARD EMAM, BANDAR ABBAS, 7917897788
SABCIRTH9BT
DARAYI ST, JOMHURI ISLAMI BLV 1427, TABRIZ, 5134833664
SABCIRTH9CE
TOHID ST 5, ISFAHAN, 8173846315
SABCIRTH9CH
CHAHAR BAGH-E-BALA ST, AZADI SQ, ISFAHAN, 8163814591
SABCIRTH9CM
SOUTH LALEH ST, SAJAD BLVD FLOOR 2, MASHHAD, 9197911111
SABCIRTH9CT
EMAM KHOMEINI ST, BEHEHTI SQUARE, TABRIZ, 5163773675
SABCIRTH9EC
SOUTH ENTRANCE OF SEPAHANSHAHR, ISFAHAN, 8169414847
SABCIRTH9ES
FERDOWSI AVENUE, ACROSS, ISFAHAN, 8144814651
SABCIRTH9FS
JAM-E-JAM FALAK-E-GAZ, SHIRAZ, 7144713445
SABCIRTH9GH
NORTH OF KHAYUAM STR, BESIDE BANK, GHAZVIN, 3413875146
SABCIRTH9GO
VALI-E-ASR AVE, CORNER OF EDALAT, GORGAN, 4917748971
SABCIRTH9GS
GHASR-E-DASHT ST, SHIRAZ, 7134617947
SABCIRTH9HA
MIRZADEH ESHGHI AVE, OPPOSITE 30M, HAMADAN, 6517838695
SABCIRTH9HE
HAFEZ AV. NAGHSHEH JAHAN SQ, ISFAHAN, 8147615513
SABCIRTH9JK
JAHANSHAHR ST, SEPAH SQ, IN, KARAJ, 3145633743
SABCIRTH9JQ
DAY ST, JAHAD SQ 555, 19, QOM, 3714754888
SABCIRTH9JY
YAZD
SABCIRTH9KE
GHARANAI AVE. DJANDARMELI SQUARE, KERMAN, 7613716395
SABCIRTH9KI
COMMERCIAL CENTER FERDOSI, KISH ISLAND, 7941895347
SABCIRTH9KM
ASHRAFI ESFAHANI AVE, BESIDE, KERMANSHAH, 6718814474
SABCIRTH9MA
AHMAD ABAD STREET, FIRST METRI, MASHHAD, 9176745615
SABCIRTH9MI
MOALIABAD BLV, SHIRAZ, 7187711645
SABCIRTH9MM
IN FRONT OF BULIVARD MODARRES, MASHHAD, 9133917319
SABCIRTH9NM
IMAM KHOMEINI ST, OPPOSITE VAEZI, TEHRAN, 9313874499
SABCIRTH9OR
KASHANI AVE. OPPOSITE OF CENTRAL, ORUMIYEH, 5715663391
SABCIRTH9QM
EMAM GHOLI KAHN BULV, OPPOSITE, QESHM, 7951615743
SABCIRTH9QO
BOULVARD AMIN ON THE CORNER OF 41, QOM, 3713953633
SABCIRTH9RA
ACROSS STR 114, RASHT, 4165613333
SABCIRTH9SH
PASARGAD, ZAND STREET, SHIRAZ, 7134633314
SABCIRTH9SM
SAJJAD BLV., CORNER OF SAJJAD, MASHHAD, 9197911111
SABCIRTH9SN
SEYED GHOTB ST, SANANDAJ, 6616634814
SABCIRTH9SO
SARADAN AVE., NEXT TO GODS MOSQUE, ORUMIYEH, 5713759374
SABCIRTH9SR
MOHSENI ST, SE OF EMAM SQ, SHAHRIARI, 3351733274
SABCIRTH9SY
FARHANG AVE. AFTER QAREN JUNCTION, SARI, 4818718476
SABCIRTH9TA
EMAM KOHOMEINI AVE, STATION OF, TABRIZ, 5163773675
SABCIRTH9TS
ILGOLI ROAD, SHAHRIYAR HOTEL, TABRIZ, 5166867511
SABCIRTH9VS
SHIRAZ VAKIL BAZZAR, SHIRAZ, 7137753797
SABCIRTH9VT
VALI-E-ASR AVE, BETWEEN BAZAR SQ, TABRIZ, 5157813498
SABCIRTH9YZ
IMAM KHOMEINI AVE. NEXT TO SAAL, YAZD, 8913697635
SABCIRTH9ZA
AZADI SQ, EMAM AVE. BESIDE ALBORZ, ZANJAN, 4515613861
SABCIRTH9ZE
SHAHID TAGHI ABADI ALLEY-TOHID, TEHRAN, 8173857737
SABCIRTH9ZN
SARDARAN AVE., IN ADJACENT OF QODS, ZAHEDAN, 9813717853
SABCIRTHFXD
TARKESH DOOZ ALLEY VALI-E-ASR AVE, TEHRAN, 1966645411
SABCIRTHICB
VALI-E-ASR AVE, TARKESH DOUZ ALLEY, TEHRAN, 1966643513
SABCIRTHSEP
THIRD GOLESTAN 2, TEHRAN, 1666938615
SABCIRTHSHB
ENGHELAB AVENUE 897, TEHRAN, 1591635856
SABCIRTHXXX
DR. ALI SHARIATI AVE., PIROOZ, TEHRAN, 1661734611
Nejčastější dotazy
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