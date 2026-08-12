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Detaily kódu BIC/Swift banky SAMAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAMAN BANK

Adresa pobočky

NEXT TO TARKESH DOOZ ALLEY, NEAR

Kód pobočky

SABCIRTH8JJ

Název banky

SAMAN BANK

Město

TEHRAN

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Kódy Swift banky SAMAN BANK

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Pobočky SAMAN BANK

SABCIRTH8AF

AFRIGHA AVENUE NO. 29, TEHRAN, 1661734611

SABCIRTH8AG

PASDARAN AVE. BESIDE TWELFTH, TEHRAN, 1957913511

SABCIRTH8AI

NEXT TO WESTERN ARGHAVAN NEAR TO, TEHRAN, 1467766116

SABCIRTH8AJ

BEYHAGHI AVE 103, TEHRAN, 1515713111

SABCIRTH8AL

ENGHELAB 803, TEHRAN, 1591635856

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