RUNBRUMMBEL

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSNARBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSNARBANK

Adresa pobočky

UL.PUSHKINA 34A

Kód pobočky

RUNBRUMMBEL

Název banky

RUSNARBANK

Město

BELGOROD

RUNBRUMMBEL

Banka RUSNARBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSNARBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSNARBANK.

Pobočky RUSNARBANK

RUNBRUMMBEL

UL.PUSHKINA 34A, BELGOROD, 308015

RUNBRUMMXXX

OZERKOVSKIY PEREULOK 3, MOSCOW, 115184

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.