RUNARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSKY NATZIONALNY BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSSKY NATZIONALNY BANK

Adresa pobočky

SHAUMYANA UL 38/39

Kód pobočky

RUNARU21XXX

Název banky

RUSSKY NATZIONALNY BANK

Město

ROSTOV-ON-DON

RUNARU21XXX

Banka RUSSKY NATZIONALNY BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSSKY NATZIONALNY BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSKY NATZIONALNY BANK.

Pobočky RUSSKY NATZIONALNY BANK

RUNARU21XXX

SHAUMYANA UL 38/39, ROSTOV-ON-DON, 344082

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.