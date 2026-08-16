RUIDRUMMNSK
Detaily kódu BIC/Swift banky ROSGOSSTRAKH BANK
Detaily kódu Swift
ROSGOSSTRAKH BANK
KOMMUNISTICHESKAYA UL. 48A
RUIDRUMMNSK
ROSGOSSTRAKH BANK
NOVOSIBIRSK
Banka ROSGOSSTRAKH BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ROSGOSSTRAKH BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky ROSGOSSTRAKH BANK.
Pobočky ROSGOSSTRAKH BANK
RUIDRUMMEKT
GAGARINA UL. 14 - YEKATERINBURG, YEKATERINBURG, 620062
RUIDRUMMKHA
KOMSOMOLSKAYA UL. 98, KHABAROVSK, 680000
RUIDRUMMNNG
BOLSHAYA PECHERSKAYA UL. 39, NIZHNIY NOVGOROD, 603155
RUIDRUMMNSK
KOMMUNISTICHESKAYA UL. 48A, NOVOSIBIRSK, 630007
RUIDRUMMROV
GORODA VOLOS UL. 11/81-83/34, ROSTOV-ON-DON, 344010
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.