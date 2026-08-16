RUGERUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY OTP BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY OTP BANK

Adresa pobočky

GLINISHEVSKY LANE 3

Kód pobočky

RUGERUM1XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY OTP BANK

Město

MOSCOW

RUGERUM1XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY OTP BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY OTP BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY OTP BANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY OTP BANK

DONARU21XXX

KRASNAYA GORKA UL. 3, GUKOVO, 347880

RUGERUM1XXX

GLINISHEVSKY LANE 3, MOSCOW, 101999

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.