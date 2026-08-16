RUDLRUMMBNL

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

VERKHNYAYA RADISHCHEVSKAY 2/1

Kód pobočky

RUDLRUMMBNL

Název banky

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)

Město

MOSCOW

RUDLRUMMBNL

Banka BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY).

Pobočky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)

JSNMRUMMKHA

AMURSKY BULVAR 18, KHABAROVSK, 680000

JSNMRUMMNAL

ULITSA AKHOKHOVA 167, NALCHIK, 360004

JSNMRUMMNNV

KOVALIKHINSKAYA 8 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603006

JSNMRUMMNSB

KIROVA STR. 44 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630102

JSNMRUMMRND

GORODA VOLOS 112/130, ROSTOV-ON-DON, 344000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.