RUAGRUMM018

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC ROSSELKHOZBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC ROSSELKHOZBANK

Adresa pobočky

LENINA PR. 80 B

Kód pobočky

RUAGRUMM018

Název banky

JSC ROSSELKHOZBANK

Město

BARNAUL

RUAGRUMM018

Banka JSC ROSSELKHOZBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC ROSSELKHOZBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC ROSSELKHOZBANK.

Pobočky JSC ROSSELKHOZBANK

RUAGRUMM001

OBORONNAYA UL 114 A, TULA, 300045

RUAGRUMM002

SOVETSKAYA UL 130, TAMBOV, 392000

RUAGRUMM003

KRASNAYA UL 106, KRASNODAR, 350000

RUAGRUMM004

IM.DANIYALOVA UL 26, MAKHACHKALA, 367000

RUAGRUMM005

LENINSKAYA UL 59, ORENBURG, 460000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.