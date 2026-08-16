RSIRRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'BANK RSI' LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'BANK RSI' LTD.

Adresa pobočky

MALAYA ORDINKA UL. 35/1

Kód pobočky

RSIRRUM1XXX

Název banky

'BANK RSI' LTD.

Město

MOSCOW

RSIRRUM1XXX

Banka 'BANK RSI' LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'BANK RSI' LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'BANK RSI' LTD..

Pobočky 'BANK RSI' LTD.

RSIRRUM1XXX

MALAYA ORDINKA UL. 35/1, MOSCOW, 115184

RSIRRUM2XXX

MALAYA ORDINKA UL. 35/1, MOSCOW, 115184

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.