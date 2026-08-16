RSBNRUMMKRD

Detaily kódu BIC/Swift banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK

Adresa pobočky

OLIMPIYSKAYA/TURGENEVA 8/135/1

Kód pobočky

RSBNRUMMKRD

Název banky

ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK

Město

KRASNODAR

RSBNRUMMKRD

Banka ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK.

Pobočky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK

RSBNRUMM001

SMOLNAYA UL 22, MOSCOW, 125445

RSBNRUMMAUT

1 KRASNOGVARDEYSKY PROEZD 19, MOSCOW, 123112

RSBNRUMMCUS

MASHA PORYVAEVA UL 34, MOSCOW, 107078

RSBNRUMMDOM

STR. 2 VOSDVIGENKA UL. 4/7, MOSCOW, 125009

RSBNRUMMDVB

UBOREVICHA UL 11, VLADIVOSTOK, 690091

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.