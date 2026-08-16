RRDBRUM1KND
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK RRDB (JSC)
Detaily kódu Swift
BANK RRDB (JSC)
ORDZHONIKIDZE STR 13/1
RRDBRUM1KND
BANK RRDB (JSC)
KRASNODAR
Banka BANK RRDB (JSC) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK RRDB (JSC)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK RRDB (JSC).
Pobočky BANK RRDB (JSC)
RRDBRUM1KND
ORDZHONIKIDZE STR 13/1, KRASNODAR, 350063
RRDBRUM1NFY
MICRORAION 2 24 - NEFTEYUGANSK, NEFTEYUGANSK, 628309
RRDBRUM1NVS
SIBREVKOMA STR 2 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630007
RRDBRUM1SMR
OSIPENKO STR 11, SAMARA, 443096
RRDBRUM1SPB
VOSKRESENSKAYA EMB 6-8 LIT. A, ST. PETERSBURG, 191015
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.