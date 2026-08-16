RRCNRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS

Adresa pobočky

KEDROVA STR. B.1, 8

Kód pobočky

RRCNRUM1XXX

Název banky

RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS

Město

MOSCOW

RRCNRUM1XXX

Banka RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS.

Pobočky RUSSIAN REGISTRY OF CARBON UNITS

RRCNRUM1XXX

KEDROVA STR. B.1, 8, MOSCOW, 117292

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.