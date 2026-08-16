ROSYRU2PBEL

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK ''ROSSIYA''

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK ''ROSSIYA''

Adresa pobočky

SLAVY AVE 41

Kód pobočky

ROSYRU2PBEL

Název banky

BANK ''ROSSIYA''

Město

BELGOROD

ROSYRU2PBEL

Banka BANK ''ROSSIYA'' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK ''ROSSIYA''

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK ''ROSSIYA''.

Pobočky BANK ''ROSSIYA''

ROSYRU2PBEL

SLAVY AVE 41, BELGOROD, 308000

ROSYRU2PCNT

LENINGRADSKIY AVE. 68, MOSCOW, 125315

ROSYRU2PKRD

KRASNYH PARTIZAN 34, KRASNODAR, 350047

ROSYRU2PKRL

BOGOMOLOVA 4, KOROLEV, 141070

ROSYRU2PKRV

SVOBODY 91, KIROV, 610000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.