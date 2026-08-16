ROSFRU2AXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE

Adresa pobočky

1ST MAYSKAYA 13A/11A

Kód pobočky

ROSFRU2AXXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE

Město

ROSTOV-ON-DON

ROSFRU2AXXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE

ROSFRU2AXXX

1ST MAYSKAYA 13A/11A, ROSTOV-ON-DON, 344019

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.