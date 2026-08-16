ROOARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ROSTPROMSTROYBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ROSTPROMSTROYBANK

Adresa pobočky

METALLURGICHESKAYA STR 102/02

Kód pobočky

ROOARU21XXX

Název banky

ROSTPROMSTROYBANK

Město

ROSTOV-ON-DON

ROOARU21XXX

Banka ROSTPROMSTROYBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ROSTPROMSTROYBANK

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Pobočky ROSTPROMSTROYBANK

ROOARU21XXX

METALLURGICHESKAYA STR 102/02, ROSTOV-ON-DON, 344029

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.