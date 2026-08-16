RMGSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RYE, MAN AND GOR SECURITIES

Adresa pobočky

POSLEDNY PEREULOK 17

Kód pobočky

RMGSRUM1XXX

Název banky

RYE, MAN AND GOR SECURITIES

Město

MOSCOW

RMGSRUM1XXX

Banka RYE, MAN AND GOR SECURITIES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES

Najděte kódy Swift různých poboček banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES.

Pobočky RYE, MAN AND GOR SECURITIES

RMGSRUM1XXX

POSLEDNY PEREULOK 17, MOSCOW, 107045

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.