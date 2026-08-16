RMGSRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES
Detaily kódu Swift
RYE, MAN AND GOR SECURITIES
POSLEDNY PEREULOK 17
RMGSRUM1XXX
RYE, MAN AND GOR SECURITIES
MOSCOW
Banka RYE, MAN AND GOR SECURITIES není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES
Najděte kódy Swift různých poboček banky RYE, MAN AND GOR SECURITIES.
Pobočky RYE, MAN AND GOR SECURITIES
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.