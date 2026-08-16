RISBRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL SAVINGS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL SAVINGS BANK

Adresa pobočky

DMITROVSKIY LANE 7

Kód pobočky

RISBRUM1XXX

Název banky

INDUSTRIAL SAVINGS BANK

Město

MOSCOW

RISBRUM1XXX

Banka INDUSTRIAL SAVINGS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INDUSTRIAL SAVINGS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL SAVINGS BANK.

Pobočky INDUSTRIAL SAVINGS BANK

RISBRUM1XXX

DMITROVSKIY LANE 7, MOSCOW, 107031

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.