RETNRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'
Detaily kódu Swift
CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'
DUBININSKAYA STREET 27-29
RETNRUM1XXX
CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'
MOSCOW
Banka CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'
Najděte kódy Swift různých poboček banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'.
Pobočky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.