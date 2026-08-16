RETNRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'

Adresa pobočky

DUBININSKAYA STREET 27-29

Kód pobočky

RETNRUM1XXX

Název banky

CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'

Město

MOSCOW

RETNRUM1XXX

Banka CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'

Najděte kódy Swift různých poboček banky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'.

Pobočky CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET'

RETNRUM1XXX

DUBININSKAYA STREET 27-29, MOSCOW, 115054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.