REGVRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK
Detaily kódu Swift
LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK
FEDOROVSKOGO 8 - NIZHNIY
REGVRU21XXX
LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK
NIZHNIY NOVGOROD
Banka LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK.
Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK
REGVRU21001
ROGOJSKIY VAL 6/2, MOSCOW, 109544
REGVRU21XXX
FEDOROVSKOGO 8 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603109
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.