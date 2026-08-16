REGVRU21001

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK

Adresa pobočky

ROGOJSKIY VAL 6/2

Kód pobočky

REGVRU21001

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK

Město

MOSCOW

REGVRU21001

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL CREDIT BANK

REGVRU21001

ROGOJSKIY VAL 6/2, MOSCOW, 109544

REGVRU21XXX

FEDOROVSKOGO 8 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603109

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.