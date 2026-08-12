REFAIRTH387
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK REFAH KARGARAN
Detaily kódu Swift
BANK REFAH KARGARAN
AMIR-AL-MOMENIN STREET - ZAHEDAN
REFAIRTH387
BANK REFAH KARGARAN
ZAHEDAN
Banka BANK REFAH KARGARAN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK REFAH KARGARAN
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK REFAH KARGARAN.
Pobočky BANK REFAH KARGARAN
REFAIRTH101
VALIEASR AVE, BEFORE VANAK SQ 2584, TEHRAN, 1435694831
REFAIRTH104
AZADI STREET, TEHRAN, 1457965597
REFAIRTH107
BOULVAR BRANCH, TEHRAN, 1416634391
REFAIRTH108
SEPEHR, INTERSECTION SHAHID BAZDAR, TEHRAN, 1978634111
REFAIRTH110
MOGHADDAS ARDEBILI ST, NEXT TO B, TEHRAN, 1986777115
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.