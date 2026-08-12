REFAIRTH215

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK REFAH KARGARAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK REFAH KARGARAN

Adresa pobočky

TALEGHANI BLVD

Kód pobočky

REFAIRTH215

Název banky

BANK REFAH KARGARAN

Město

QAZVIN

REFAIRTH215

Banka BANK REFAH KARGARAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK REFAH KARGARAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK REFAH KARGARAN.

Pobočky BANK REFAH KARGARAN

REFAIRTH101

VALIEASR AVE, BEFORE VANAK SQ 2584, TEHRAN, 1435694831

REFAIRTH104

AZADI STREET, TEHRAN, 1457965597

REFAIRTH107

BOULVAR BRANCH, TEHRAN, 1416634391

REFAIRTH108

SEPEHR, INTERSECTION SHAHID BAZDAR, TEHRAN, 1978634111

REFAIRTH110

MOGHADDAS ARDEBILI ST, NEXT TO B, TEHRAN, 1986777115

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.