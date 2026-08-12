REEBIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REAL ESTATE BANK,THE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REAL ESTATE BANK,THE

Adresa pobočky

HASSAN BIN THABIT STREET

Kód pobočky

REEBIQB1XXX

Název banky

REAL ESTATE BANK,THE

Město

BAGHDAD

REEBIQB1XXX

Banka REAL ESTATE BANK,THE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REAL ESTATE BANK,THE

Najděte kódy Swift různých poboček banky REAL ESTATE BANK,THE.

Pobočky REAL ESTATE BANK,THE

REEBIQB1XXX

HASSAN BIN THABIT STREET, BAGHDAD, 42317

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.