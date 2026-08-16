REDVRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF REGION DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF REGION DEVELOPMENT

Adresa pobočky

OLYMPIC AVENUE 26

Kód pobočky

REDVRU21XXX

Název banky

BANK OF REGION DEVELOPMENT

Město

MOSCOW

REDVRU21XXX

Banka BANK OF REGION DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF REGION DEVELOPMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF REGION DEVELOPMENT.

Pobočky BANK OF REGION DEVELOPMENT

REDVRU21RND

SUVOROVA UL. 55 - ROSTOV-ON-DON, ROSTOV-ON-DON, 344006

REDVRU21XXX

OLYMPIC AVENUE 26, MOSCOW, 129272

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.